СЭ: Экс-президент IIHF Фазель будет работать в КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет работать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Пока остаётся неизвестным, какую именно займёт должность Фазель и что будет входить в круг его обязанностей. Также не сообщается, когда он приступит к работе.