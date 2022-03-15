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15 марта, 10:10

СЭ: Экс-президент IIHF Фазель будет работать в КХЛ

При этом, какую именно должность он займёт и когда приступит к исполнению обязанностей, неизвестно.

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет работать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Пока остаётся неизвестным, какую именно займёт должность Фазель и что будет входить в круг его обязанностей. Также не сообщается, когда он приступит к работе.

СМИ: Бывший президент ИИХФ Фазель получит должности в ФХР и КХЛ

СМИ: Бывший президент ИИХФ Фазель получит должности в ФХР и КХЛ

Добавим, что Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. После него федерацию возглавил Люк Тардиф, а Фазель был избран почётным президентом организации.

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ТАСС / Алеев Егор

Шамиль Гаджиев

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