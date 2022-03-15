Песков не согласился с Псаки, заявившей о "сокрушении" российской экономики
Официальный представитель Кремля признал, что страна сейчас переживает трудности в этой сфере, однако пытается использовать их в собственных интересах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен со словами представителя Белого дома Джен Псаки о том, что санкции США и их союзников "полностью сокрушили" российскую экономику. Об этом он заявил журналистам.
"Так нельзя сказать", — сказал Песков, признав, что "экономика России переживает трудности".
Однако, считает представитель Кремля, эти трудности являются одновременно возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее.
"У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах", — подчеркнул он.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила о "полном сокрушении" российской экономики. А вот Украина, по её словам, получила от Соединённых Штатов поддержку, которая якобы позволила этой стране дольше сопротивляться.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency