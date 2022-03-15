Великобритания ввела санкции против российских чиновников, журналистов и бизнесменов

Власти Великобритании расширили санкции против России. Как сообщает ТАСС, новые ограничения затронули более 350 российских физических и юридических лиц.

Под рестрикции попали в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ещё под санкциями оказались и известные российские журналисты. Вместе с тем Лондон замораживает активы ряда крупных бизнесменов. Всем, кто попал в перечень, запрещён въезд в Великобританию.