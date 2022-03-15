Великобритания ввела санкции против российских чиновников, журналистов и бизнесменов
В частности, под ограничительные меры подпали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, премьер Михаил Мишустин, а также ряд телеведущих.
Власти Великобритании расширили санкции против России. Как сообщает ТАСС, новые ограничения затронули более 350 российских физических и юридических лиц.
Под рестрикции попали в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Ещё под санкциями оказались и известные российские журналисты. Вместе с тем Лондон замораживает активы ряда крупных бизнесменов. Всем, кто попал в перечень, запрещён въезд в Великобританию.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. Под ограничения, в частности, подпадут железо, медь, сталь, дерево, бумага и крепкий алкоголь.
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