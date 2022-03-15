Эксперт Шапкин объяснил, чем магазины заменят исчезающий импортный алкоголь и газировку

По его словам, торговые сети уже научились импортировать продукцию сами, общаясь напрямую с производителями и находя логистические цепочки в обход санкций. Кроме того, у РФ много своих производителей.

У России есть много производителей газировки, а Грузия и Армения активно поставляют свою продукцию в нашу страну, поэтому заменить ушедшие бренды будет несложно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Если говорить про газировку, то у нас полно производителей. К тому же сюда активно поставляют Грузия, Армения свои газировки. И в общем-то недостатка в этом нет. Многие пивоваренные заводы сейчас начинают переориентироваться на выпуск газировки, понимая, что освободится ниша на полках. Потому что Coca-Cola и PepsiCo занимали не только сами сладкие напитки, но на рынке бутилированной воды примерно 60 процентов", — отметил эксперт.

С наличием на полках чешского и немецкого пива могут возникнуть трудности, однако они будут временными. Шапкин напомнил, что такая продукция производится чуть ли не каждым заводом в РФ.

"Некоторые компании стали активно использовать иностранные надписи, и покупатели, которые не привыкли читать мелким шрифтом сопроводительную информацию, вообще ничего не заметят. А тем, кому это нужно, то может появиться транспортное плечо от братского Казахстана. Единственное, из-за курсовой разницы всё равно будет ценовой всплеск", — предупредил он.

Также специалист выразил уверенность, что ниша элитного алкоголя будет расти. Шапкин заметил, что на винном рынке у России много отечественных производителей, а торговые сети смогут импортировать продукцию через Казахстан. Тем более что сейчас они могут напрямую общаться с производителями либо найти логистические цепочки в обход санкций.