Вице-премьер Украины Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что президент страны Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по ситуации в Незалежной. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFM TV.

"Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения — 90%. И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", — сказала она.

Верещук уточнила, что отправной темой для диалога должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.