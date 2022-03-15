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15 марта, 12:28

Вице-премьер Украины Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным

Отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.

<p>Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">K</a><a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">remlin.ru</a>, © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Kremlin.ru, © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что президент страны Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по ситуации в Незалежной. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFM TV.

"Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения 90%. И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", — сказала она.

Верещук уточнила, что отправной темой для диалога должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.

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Ранее Лайф писал, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта встретятся с Зеленским в Киеве. Целью их согласованной с руководством ЕС поездки на Украину станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости страны.

Григорий Воронцов

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