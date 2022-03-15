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15 марта, 12:28

"Не кукарекай": Александр Емельяненко ответил Харитонову на слова о "бое с алкашом"

Спортсмены встречались в октагоне в 2006 году в рамках промоушена Pride.

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил своему коллеге Сергею Харитонову, заявившему ранее, что готов сразиться с ним в бою, и назвавшему того алкашом.

"Серёжа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдёт дело. Готовься", — заявил Емельяненко в соцсетях.

"С алкашом можно подраться": Боец Харитонов рассказал о возможном формате реванша с Александром Емельяненко

"С алкашом можно подраться": Боец Харитонов рассказал о возможном формате реванша с Александром Емельяненко

Ранее Сергей Харитонов высказался о том, какой он бы предпочёл формат возможного боя против Емельяненко, и назвал того алкашом. Добавим, что в последний раз Харитонов и Емельяненко встречались в октагоне в 2006 году в рамках промоушена Pride.

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instagram / alexemelyanenk

Шамиль Гаджиев

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