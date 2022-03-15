Скворцова рассказала Путину о тесте, способном выявлять все виды "омикрона"
Набор реагентов был зарегистрирован Минздравом РФ 11 января. Он, в частности, позволяет с высокой чувствительностью выявлять в одной пробирке геноварианты коронавирусов за полтора часа.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Видео © LIFE
Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, способный выявлять все варианты омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В начале декабря мы разработали "Амплитест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" — это три варианта, дифференцирующие от "дельта", — сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, тест-система ФМБА была зарегистрирована Минздравом РФ 11 января. Она, в частности, позволяет с высокой чувствительностью выявлять в одной пробирке геноварианты вирусов "омикрон" и "дельта" за полтора часа.
Ранее Лайф сообщал, что новую российскую вакцину от ковида "Конвасэл" могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года. Как отметила Скворцова, для этого необходимо провести наблюдение за пациентами, которые привились препаратом в августе и сентябре 2021 года.
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