Скворцова рассказала Путину о тесте, способном выявлять все виды "омикрона"

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Видео © LIFE

Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, способный выявлять все варианты омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"В начале декабря мы разработали "Амплитест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" — это три варианта, дифференцирующие от "дельта", — сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, тест-система ФМБА была зарегистрирована Минздравом РФ 11 января. Она, в частности, позволяет с высокой чувствительностью выявлять в одной пробирке геноварианты вирусов "омикрон" и "дельта" за полтора часа.