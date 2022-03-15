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Лёгкие без шрамов: Российские врачи назвали препарат против необратимого последствия ковида

Специалисты поделились результатами исследований широко известного лекарства, которое назначают в том числе при бронхолёгочных заболеваниях.

15 марта, 11:13
<p>Обложка © ТАСС / Александр Русский</p>

Обложка © ТАСС / Александр Русский

Российская медицина нашла способ предотвратить серьезные изменения в легких после ковида, заявили участники Всероссийской конференции «COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии. Всё о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов». По их данным, больших успехов удаётся добиться лечением таких пациентов с помощью молекулы бовгиалуронидаза азоксимер (входит в состав отечественного препарата «Лонгидаза»). Врачи пояснили, что лекарство снижает избыточное содержание гиалуроновой кислоты, из-за которой в лёгких впоследствии могут образоваться рубцы. Пульмонологи отметили, что эффект препарата при таком поражении лёгких был подтверждён исследованиями уже более 10 лет назад.

На конференции сообщили, что недавно в 13 российских медицинских центрах провели исследование препарата при коронавирусном поражении лёгких. Все его участники переболели ковидом в тяжелой форме, имели остаточные изменения в лёгких и начали принимать гиалуронидазу после выписки из больницы. Через два месяца после проведения комплексной терапии с участием препарата пациенты прошли обследования, результат которых превзошёл ожидания экспертов.

Это кажется невозможным, исследования по применению препарата показали, что у 44% постковидных пациентов, принимавших его, показатели жизненной ёмкости лёгких улучшились более чем на 10%. В частности, в лёгких одного из пациентов после болезни восстановился газообмен, резерв воздуха в лёгких составил 810 миллилитров, а диффузионная способность лёгких повысилась до 100% от должных величин. При этом даже 82% – уже хороший показатель

Сергей Бабак

Профессор, доктор медицинских наук

Благодаря проведенной терапии пациенты полностью избавились от одышки и смогли вернуться к физическим нагрузкам.

Академик РАН, профессор Александр Чучалин добавил, что препарат успешно применяют в его клинике. В рамках исследования лекарство назначали пациентам во время острого периода заболевания.

Большим достижением можно считать улучшение диффузии кислорода в ишемизированные ткани. Препарат значительно улучшил диффузионную способность транспорта кислорода

Александр Чучалин

Академик РАН, доктор медицинских наук

Врачи привели в пример сразу несколько похожих случаев с пациентами в возрасте от 31 до 56 лет. По их словам, у всех этих людей было ожирение, все они попали с ковидом в реанимацию и отделение интенсивной терапии, и спасли их благодаря комплексной терапии, включающей гормоны, препараты против цитокинов и гиалуронидазу. Функции лёгких этих больных после курса лечения восстановились практически полностью, заверили пульмонологи.

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Авторы
Александр Бочаров
Александр Бочаров

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