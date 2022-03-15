В России после пандемии коронавируса снизилось число приверженцев ЗОЖ
Так, в 2021 году почти три миллиона россиян пополнили ряды курильщиков и людей, не соблюдающих более двух условий правильного образа жизни.
В России за два года пандемии коронавирусной инфекции снизилась популярность здорового образа жизни, об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на специалистов международной консалтинговой компании FinExpertiza.
По данным на 2021 год, вредные привычки выявлены у 2,24 миллиона россиян, говорят аналитики. Кроме того, на 2,7 миллиона выросло число граждан, которые курят или не соблюдают более двух условий ЗОЖ.
"Часть строгих приверженцев здорового образа жизни во время карантина 2020 года дала слабину и перешла к умеренному ЗОЖ. В 2021 году население стало ещё более склонно к пагубным привычкам", — сообщила президент исследовательского центра Елена Трубникова.
Не стоит забывать, что занятия спортом и отказ от вредных привычек не только положительно влияют на состояние здоровья, но и затрагивают общий уровень жизни, добавила специалист.
Ранее россияне признались, что за последние два года стали проводить больше времени дома. Анкетируемые также отметили, что их настроение напрямую зависит от того, в каком состоянии находится их квартира, а около четверти респондентов назвали местом силы гостиную комнату.
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