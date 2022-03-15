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Опубликовано 15 марта 2022, 11:53

Лавров: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов

Изначально сообщалось о 20 погибших в результате атаки ВСУ, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок.

Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" вновь показал истинное лицо киевских радикалов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы "Точка-У" с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив ещё большее количество мирных граждан", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку
Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку

Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.

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Телеграм-канал Представительства ДНР в СЦКК / DPR in JCCC

Александра Вишнякова
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