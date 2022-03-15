Лавров: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов

Изначально сообщалось о 20 погибших в результате атаки ВСУ, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок.

Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" вновь показал истинное лицо киевских радикалов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы "Точка-У" с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив ещё большее количество мирных граждан", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.