Лавров: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов
Изначально сообщалось о 20 погибших в результате атаки ВСУ, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок.
Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" вновь показал истинное лицо киевских радикалов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы "Точка-У" с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив ещё большее количество мирных граждан", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.
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