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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 11:42
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Мариупольцы записали обращение к Зеленскому и попросили открыть гумкоридоры

Сейчас в подвалах вынуждены находиться взрослые и порядка 20 детей. У людей нет еды, воды, газа и лекарств.

Жители Мариуполя записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с гумкоридорами и позволить им покинуть город. Сейчас мариупольцы вынуждены жить в подвалах, опасаясь украинских националистов. Видео опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки".

Мариупольцы записали обращение к Зеленскому и попросили решить вопрос с гумкоридорами. Видео © Телеграм-канал "Оперативные сводки"

"Мы находимся в подвале, у нас тут 20 человек детей, старики. Нет продуктов питания, разбиты аптеки и магазины, нет воды и газа, летают самолёты, сбрасывают бомбы. Детям очень страшно. Организуйте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор, помогите вывести наших детей!" — сказала женщина.

МО РФ: Практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены
МО РФ: Практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Телеграм-канал "Оперативные сводки"

Евгения Колесникова
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