Мариупольцы записали обращение к Зеленскому и попросили открыть гумкоридоры

Сейчас в подвалах вынуждены находиться взрослые и порядка 20 детей. У людей нет еды, воды, газа и лекарств.

Жители Мариуполя записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с гумкоридорами и позволить им покинуть город. Сейчас мариупольцы вынуждены жить в подвалах, опасаясь украинских националистов. Видео опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки".

"Мы находимся в подвале, у нас тут 20 человек детей, старики. Нет продуктов питания, разбиты аптеки и магазины, нет воды и газа, летают самолёты, сбрасывают бомбы. Детям очень страшно. Организуйте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор, помогите вывести наших детей!" — сказала женщина.