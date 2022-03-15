"Известия": Из российских магазинов могут исчезнуть импортный алкоголь и газировка

Из российских магазинов в скором времени из-за введённых санкций могут исчезнуть импортные газированные напитки и алкоголь. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

"С российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7 Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание", — рассказала партнёр компании Strategy Partners Инна Гольфанд.

Вместе с тем она отметила, что поставки в РФ прекратили и крупные чешские пивоварни. Среди них — Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также Гольфанд напомнила, что экспорт приостановила и британская алкогольная компания Diageo, которая выпускает виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness и водку Smirnoff.

В то же время в России могут возникнуть трудности и с электронной техникой, считает президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев. Он также подчеркнул, что сейчас увеличится спрос на китайские машины из-за приостановок производств европейских и американских компаний в России. Эксперт допустил, что россияне скоро массово пересядут на китайские авто.

Между тем специалист по вопросу маркетплейсов Екатерина Солнечная отметила, что западные санкции затронули и интернет-ретейл, продажи на маркетплейсах типа Wildberries или Ozon. По её словам, на сегодняшний день уже наблюдаются трудности с доставкой в РФ тканей и фурнитуры.