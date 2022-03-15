НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 11:29

"Известия": Из российских магазинов могут исчезнуть импортный алкоголь и газировка

Также определённые проблемы уже появились с поставками на маркетплейсах типа Wildberries или Ozon, говорят эксперты.

Из российских магазинов в скором времени из-за введённых санкций могут исчезнуть импортные газированные напитки и алкоголь. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

"С российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7 Up, Mirinda и другие), при этом компания продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание", — рассказала партнёр компании Strategy Partners Инна Гольфанд.

Эксперт Карпов дал прогноз, удастся ли заместить иностранную бытовую химию

Эксперт Карпов дал прогноз, удастся ли заместить иностранную бытовую химию

Вместе с тем она отметила, что поставки в РФ прекратили и крупные чешские пивоварни. Среди них — Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также Гольфанд напомнила, что экспорт приостановила и британская алкогольная компания Diageo, которая выпускает виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness и водку Smirnoff.

В то же время в России могут возникнуть трудности и с электронной техникой, считает президент агропромышленной группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев. Он также подчеркнул, что сейчас увеличится спрос на китайские машины из-за приостановок производств европейских и американских компаний в России. Эксперт допустил, что россияне скоро массово пересядут на китайские авто.

Между тем специалист по вопросу маркетплейсов Екатерина Солнечная отметила, что западные санкции затронули и интернет-ретейл, продажи на маркетплейсах типа Wildberries или Ozon. По её словам, на сегодняшний день уже наблюдаются трудности с доставкой в РФ тканей и фурнитуры.

Европа без зерна и масла: как санкции против России отразятся на жителях Запада

Европа без зерна и масла: как санкции против России отразятся на жителях Запада

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары. Глава государства уверен, что россияне "постепенно сориентируются и поймут", что паниковать и закупаться впрок не нужно: необходимые продукты будут на полках магазинов.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1