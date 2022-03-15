Украинские военные выкололи глаза и отбили уши на памятнике Ленину в ЛНР
Лежащим на полу в таком виде монумент был обнаружен в одном из зданий. Обнаружившие его солдаты назвали действия Вооружённых сил Украины варварскими.
Украинские военные варварски поиздевались над памятником Ленину в ЛНР. Видео © LIFE
В посёлке Широкий в Луганской Народной Республике украинские военные надругались над памятником Владимиру Ленину. На монументе выкололи глаза и отбили уши с носом — в таком виде он был обнаружен в одном из зданий, где дислоцировались войска ВСУ.
"Ухо пробито, глаза выколоты. Варвары", — комментирует изувеченный памятник голос за кадром.
Ранее политолог Леонид Поляков объяснил, как и почему Донбасс оказался в составе Украины. Изначально республики территориально относились к РСФСР, подчеркнул профессор. Однако, по его словам, в 1919 году Владимир Ленин, учитывая просьбу из Киева, решил отдать эту территорию УСССР.
Кадр из видео LIFE