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Опубликовано 15 марта 2022, 11:29
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Украинские военные выкололи глаза и отбили уши на памятнике Ленину в ЛНР

Лежащим на полу в таком виде монумент был обнаружен в одном из зданий. Обнаружившие его солдаты назвали действия Вооружённых сил Украины варварскими.

Украинские военные варварски поиздевались над памятником Ленину в ЛНР. Видео © LIFE

В посёлке Широкий в Луганской Народной Республике украинские военные надругались над памятником Владимиру Ленину. На монументе выкололи глаза и отбили уши с носом — в таком виде он был обнаружен в одном из зданий, где дислоцировались войска ВСУ.

"Ухо пробито, глаза выколоты. Варвары", — комментирует изувеченный памятник голос за кадром.

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Ранее политолог Леонид Поляков объяснил, как и почему Донбасс оказался в составе Украины. Изначально республики территориально относились к РСФСР, подчеркнул профессор. Однако, по его словам, в 1919 году Владимир Ленин, учитывая просьбу из Киева, решил отдать эту территорию УСССР.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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