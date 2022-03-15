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15 марта, 11:29

Украинские военные выкололи глаза и отбили уши на памятнике Ленину в ЛНР

Лежащим на полу в таком виде монумент был обнаружен в одном из зданий. Обнаружившие его солдаты назвали действия Вооружённых сил Украины варварскими.

Украинские военные варварски поиздевались над памятником Ленину в ЛНР. Видео © LIFE

В посёлке Широкий в Луганской Народной Республике украинские военные надругались над памятником Владимиру Ленину. На монументе выкололи глаза и отбили уши с носом — в таком виде он был обнаружен в одном из зданий, где дислоцировались войска ВСУ.

"Ухо пробито, глаза выколоты. Варвары", — комментирует изувеченный памятник голос за кадром.

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Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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