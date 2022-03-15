На НТВ подтвердили, что ведущая Гильдеева больше не работает на канале
По информации из Сети, она уехала из России и написала заявление об увольнении из-за границы. Где журналистка находится сейчас, неизвестно.
Лилия Гильдеева. Скриншот © YouTube / НТВ
Телеведущая Лилия Гильдеева больше не работает на телеканале НТВ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу канала.
"Лилия Гильдеева не работает на НТВ", — говорится в сообщении.
По распространённой в Сети информации, Гильдеева уехала из России и написала заявление об увольнении из-за границы. Где сейчас находится журналистка, работавшая на НТВ с 2006 года, неизвестно.
Как крысы с корабля: Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где теперь они все
Ранее Лайф сообщал, что пропавший с экранов Иван Ургант уехал из России вместе с семьёй. Сам телеведущий утверждает, что не эмигрировал — просто отправился в отпуск. По слухам, его выбор пал на популярный нынче у медийных персон Израиль.