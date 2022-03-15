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15 марта, 11:21
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На НТВ подтвердили, что ведущая Гильдеева больше не работает на канале

По информации из Сети, она уехала из России и написала заявление об увольнении из-за границы. Где журналистка находится сейчас, неизвестно.

<p>Лилия Гильдеева. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ULtUwZGvJHg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ</a></p>

Лилия Гильдеева. Скриншот © YouTube / НТВ

Телеведущая Лилия Гильдеева больше не работает на телеканале НТВ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу канала.

"Лилия Гильдеева не работает на НТВ", — говорится в сообщении.

По распространённой в Сети информации, Гильдеева уехала из России и написала заявление об увольнении из-за границы. Где сейчас находится журналистка, работавшая на НТВ с 2006 года, неизвестно.

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Ранее Лайф сообщал, что пропавший с экранов Иван Ургант уехал из России вместе с семьёй. Сам телеведущий утверждает, что не эмигрировал — просто отправился в отпуск. По слухам, его выбор пал на популярный нынче у медийных персон Израиль.

Наталья Исакова

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