На НТВ подтвердили, что ведущая Гильдеева больше не работает на канале

Телеведущая Лилия Гильдеева больше не работает на телеканале НТВ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу канала.

"Лилия Гильдеева не работает на НТВ", — говорится в сообщении.

По распространённой в Сети информации, Гильдеева уехала из России и написала заявление об увольнении из-за границы. Где сейчас находится журналистка, работавшая на НТВ с 2006 года, неизвестно.