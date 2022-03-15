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15 марта, 11:14

Росрезерв направил на Украину дополнительные 310 тонн гуманитарной помощи

В ведомстве отметили, что отгрузка ведётся слаженно и чётко, а работники рады прийти на помощь. В состав гуманитарных грузов вошли бакалея и консервы.

<p>Обложка © Пресс-служба <a href="https://rosrezerv.gov.ru/events/746798f5-1666-4016-a885-75491c527548" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росрезерва</a></p>

Обложка © Пресс-служба Росрезерва

Росрезерв в Южном федеральном округе отправил дополнительные 310 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Комбинаты Росрезерва, расположенные в Южном федеральном округе, произвели отгрузку очередной партии гуманитарной помощи. К месту бедствия направлено 310 тонн продовольствия", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав гуманитарных грузов вошли бакалея и консервы. Директор комбината Юрий Борщев заметил, что отгрузка ведётся слаженно и чётко, а российская сторона понимает свою ответственность и рада прийти на помощь.

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Ранее жители освобождённого от националистов Херсона рассказали, что украинский город обеспечен всем необходимым и проблем в оказании помощи местному населению нет. Общественный транспорт также работает без перебоев. Тем не менее местные жители отмечают, что пока привыкают к такому темпу жизни.

Григорий Воронцов

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