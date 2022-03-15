Росрезерв направил на Украину дополнительные 310 тонн гуманитарной помощи

В ведомстве отметили, что отгрузка ведётся слаженно и чётко, а работники рады прийти на помощь. В состав гуманитарных грузов вошли бакалея и консервы.

Росрезерв в Южном федеральном округе отправил дополнительные 310 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Комбинаты Росрезерва, расположенные в Южном федеральном округе, произвели отгрузку очередной партии гуманитарной помощи. К месту бедствия направлено 310 тонн продовольствия", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав гуманитарных грузов вошли бакалея и консервы. Директор комбината Юрий Борщев заметил, что отгрузка ведётся слаженно и чётко, а российская сторона понимает свою ответственность и рада прийти на помощь.