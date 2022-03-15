Центробанк приостановил покупку золота у банков

Банк России с 15 марта приостанавливает покупку золота у кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций", — говорится в сообщении.