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15 марта, 11:05

Центробанк приостановил покупку золота у банков

В регуляторе объяснили это решение возникшим спросом со стороны населения на покупку драгоценного металла. Напомним, что ранее на него была отменена уплата НДС для физлиц.

Банк России с 15 марта приостанавливает покупку золота у кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций", — говорится в сообщении.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Напомним, что до этого граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.

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ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Наталья Исакова

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