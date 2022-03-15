Центробанк приостановил покупку золота у банков
В регуляторе объяснили это решение возникшим спросом со стороны населения на покупку драгоценного металла. Напомним, что ранее на него была отменена уплата НДС для физлиц.
Банк России с 15 марта приостанавливает покупку золота у кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций", — говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Напомним, что до этого граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.
ТАСС / RBC / Андрей Любимов