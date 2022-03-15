Эксперт считает, что для иностранных политиков предстоящая встреча является возможностью показать, что они находятся "в таком сложном месте", так как внутренняя ситуация в их государствах непростая.

Сейчас странам восточной Европы важно продемонстрировать единство с Украиной, поддержку президенту Владимиру Зеленскому и действующему киевскому режиму. Об этом Лайфу рассказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко, объясняя цели поездки в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении.

"Я думаю, что, несомненно, информационная составляющая здесь будет на первом плане, чтобы показать, что Зеленский находится в Киеве, а не где-то там. Для Зеленского эта встреча в том числе ещё раз возможность озвучить просьбу к НАТО о необходимости закрыть небо", — сказала она Лайфу.

Войко напомнила, что "довольно много иностранных гостей" было на территории Украины во времена Майдана, и от них Киев получал поддержку. Для них предстоящая встреча является возможностью показать, что они находятся "в таком сложном месте", так как внутренняя ситуация в этих государствах непростая. Политолог признала, что на встрече могут обсуждаться и вопросы финансовой поддержки Незалежной, так как в речах Зеленского звучат призывы о том, что Украине нужно помогать.