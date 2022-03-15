Политолог Войко объяснила цели поездки премьеров Польши, Чехии и Словении к Зеленскому
Эксперт считает, что для иностранных политиков предстоящая встреча является возможностью показать, что они находятся "в таком сложном месте", так как внутренняя ситуация в их государствах непростая.
Сейчас странам восточной Европы важно продемонстрировать единство с Украиной, поддержку президенту Владимиру Зеленскому и действующему киевскому режиму. Об этом Лайфу рассказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко, объясняя цели поездки в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении.
"Я думаю, что, несомненно, информационная составляющая здесь будет на первом плане, чтобы показать, что Зеленский находится в Киеве, а не где-то там. Для Зеленского эта встреча в том числе ещё раз возможность озвучить просьбу к НАТО о необходимости закрыть небо", — сказала она Лайфу.
Войко напомнила, что "довольно много иностранных гостей" было на территории Украины во времена Майдана, и от них Киев получал поддержку. Для них предстоящая встреча является возможностью показать, что они находятся "в таком сложном месте", так как внутренняя ситуация в этих государствах непростая. Политолог признала, что на встрече могут обсуждаться и вопросы финансовой поддержки Незалежной, так как в речах Зеленского звучат призывы о том, что Украине нужно помогать.
Ранее Лайф писал, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта встретятся с Зеленским в Киеве. Целью их согласованной с руководством ЕС поездки на Украину станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости страны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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