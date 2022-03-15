Боксёр Лебедев призвал наказать по всей строгости виновников удара "Точкой-У" по Донецку

По мнению спортсмена, совершить такое могли только люди, которые понимают, что "петля на их шее уже затягивается".

Тот факт, что украинские военные решились нанести удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У", лишь указывает на их трусость. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил профессиональный боксёр, чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Он считает, что с виновниками нужно разобраться строго и по справедливости.

"На мой взгляд, это страх. Это страх уже признанного, наверное, поражения. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, но так делают только трусы. Только те люди, которые понимают, что петля на их шее уже затягивается", — отметил боксёр.

По словам Лебедева, с людьми, для которых Степан Бандера является национальным героем, говорить не о чем.

"Это уму непостижимо. Я думаю, военный трибунал разберётся строго, по справедливости. Как здесь можно разобраться? Тут наказание только одно — по всей строгости закона, давайте так скажем", — подытожил Лебедев.