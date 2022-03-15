Нутрициолог Круглова назвала полезную альтернативу фастфуду

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова считает, что основным преимуществом фастфуда является доступность, но существует множество способов заменить вредную еду на полезные аналоги.

По словам диетолога, самый простой вариант замены — это бутерброд, приготовленный с цельнозерновым хлебом. Такой перекус является дополнительным источником пищевых волокон, витаминов группы В и магния, уточнила она.

"Хорошо, если используется белковый продукт, например запечённое мясо или птица, что-то из овощей, зелень, сыр. Если это нежирные сорта сыра, то мы их можем использовать ежедневно", — объяснила Круглова в беседе с RT.

Нутрициолог также напомнила, что все продукты для бутербродов не следует хранить вне холодильника дольше двух часов.