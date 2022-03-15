Прокурор просит приговорить Навального к 13 годам лишения свободы

Гособвинение запросило суд приговорить Навального к 13 годам колонии. Видео © Telegram-канал SHOT

Гособвинение запросило у Лефортовского суда Москвы приговорить блогера Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом представитель прокуратуры заявила в ходе заседания.

"Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года", — сказала она.