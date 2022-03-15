Прокурор просит приговорить Навального к 13 годам лишения свободы
Помимо этого гособвинение просит назначить ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей, ведь блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности".
Гособвинение запросило суд приговорить Навального к 13 годам колонии. Видео © Telegram-канал SHOT
Гособвинение запросило у Лефортовского суда Москвы приговорить блогера Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом представитель прокуратуры заявила в ходе заседания.
"Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года", — сказала она.
Обвинение также попросило назначить Навальному штраф в размере 1,2 миллиона рублей. В суде прокурор подчеркнула, что блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности". Дело рассматривается в формате выездного заседания в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области.
Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Уже были заслушаны показания экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь — а его работники в это время сидели без зарплаты. "Субъективно некомпетентное существо", — огрызнулся на Серуканова Навальный во время заседания.
Кадр из видео SHOT