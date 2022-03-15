"Не из-за политических моментов": Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в беседе со "Спорт-Экспресс" объяснил, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его под знамёна национальной команды.

"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали", — заявил Дзюба.