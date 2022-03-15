"Не из-за политических моментов": Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России
Ранее наставник сообщил, что форвард пропустит сбор национальной команды из-за непростой ситуации на Украине и семейных причин.
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в беседе со "Спорт-Экспресс" объяснил, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его под знамёна национальной команды.
"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали", — заявил Дзюба.
Ранее сборная России по футболу огласила состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. При этом в список не попал форвард Артём Дзюба. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, нападающий сам попросил не включать его в число игроков национальной команды из-за ситуации на Украине и большого количества родственников, проживающих в Незалежной.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов