"Тренера не так поняли": В "Зените" прокомментировали невызов Дзюбы в сборную России

"Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артём действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная — касается только Артёма и его близких", — заявил собеседник издания.

Ранее сборная России по футболу огласила состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. При этом в список не попал форвард Артём Дзюба. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, нападающий сам попросил не включать его в число игроков национальной команды из-за ситуации на Украине и большого количества родственников, проживающих в Незалежной.