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15 марта, 10:22

"Тренера не так поняли": В "Зените" прокомментировали невызов Дзюбы в сборную России

Ранее стало известно, что нападающий сам попросил наставников команды не включать его в список игроков, вызванных на сбор.

Нападающий Артём Дзюба пропустит ближайший сбор национальной команды России исключительно по семейным причинам. Об этом Sport24 заявили в пресс-службе петербуржцев.

"Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артём действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная — касается только Артёма и его близких", — заявил собеседник издания.

"Остаёмся на связи": Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

"Остаёмся на связи": Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

Ранее сборная России по футболу огласила состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. При этом в список не попал форвард Артём Дзюба. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, нападающий сам попросил не включать его в число игроков национальной команды из-за ситуации на Украине и большого количества родственников, проживающих в Незалежной.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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