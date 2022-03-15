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15 марта, 10:24

В КХЛ назвали лучших хоккеистов первого раунда Кубка Гагарина

В список вошли представители омского "Авангарда", московского "Динамо" и петербургского СКА.

КХЛ объявила лучших игроков стартового раунда плей-офф, а также лучшего новичка 1/8 финала. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. В первом раунде плей-офф чешский вратарь дважды сыграл "на ноль", отразив 94,85% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Вячеслав Войнов из московского "Динамо". На его счету пять шайб и четыре результативные передачи в семи встречах.

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Среди нападающих лучшим признали представителя петербургского СКА Андрея Кузьменко. В четырёх матчах россиянин набрал восемь очков (пять голов и три паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард "Авангарда" Арсений Грицюк.

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КХЛ

Роман Фейгин

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