В КХЛ назвали лучших хоккеистов первого раунда Кубка Гагарина

КХЛ объявила лучших игроков стартового раунда плей-офф, а также лучшего новичка 1/8 финала. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. В первом раунде плей-офф чешский вратарь дважды сыграл "на ноль", отразив 94,85% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Вячеслав Войнов из московского "Динамо". На его счету пять шайб и четыре результативные передачи в семи встречах.