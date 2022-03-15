Мэр Киева Кличко ввёл комендантский час с 15 по 17 марта
Всех жителей украинской столицы призвали заранее подготовиться к пребыванию дома в течение двух суток, а по сигналу тревоги — направляться в укрытие.
В столице Украины Киеве с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта (с 21:00 до 8:00 мск) вводится комендантский час, в течение которого запрещено перемещаться по городу без спецпропусков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"С сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 в Киеве вводится комендантский час. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Кличко призвал всех жителей столицы заранее подготовиться к пребыванию дома в течение двух суток, а по сигналу тревоги направиться в укрытия.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня, 15 марта, премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Целью их согласованной с руководством ЕС поездки на Украину станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости страны.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Новодережкин Антон