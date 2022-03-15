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15 марта, 10:23

Песков: Антироссийские санкции должны учитываться при продолжении иранской ядерной сделки

Он назвал это новым аспектом, который нельзя оставлять за бортом и не учитывать, также подчеркнул, что в этом заключается позиция Российской Федерации, которая хорошо известна США.

Санкции против России должны быть учтены при возобновлении иранской ядерной сделки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Введённые санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте этой сделки, в продолжение сделки, поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание", — сказал он.

Песков назвал это новым аспектом, который нельзя оставлять за бортом и не учитывать. Он также подчеркнул, что в этом заключается позиция Российской Федерации, которая хорошо известна Соединённым Штатам.

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Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

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Фото © Kremlin.ru

Александр Юнашев

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