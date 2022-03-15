Песков: Антироссийские санкции должны учитываться при продолжении иранской ядерной сделки

Он назвал это новым аспектом, который нельзя оставлять за бортом и не учитывать, также подчеркнул, что в этом заключается позиция Российской Федерации, которая хорошо известна США.