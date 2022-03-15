На Украине начали национализацию российских вагонов
Сообщается, что в государственную собственность перейдёт более трёх тысяч железнодорожных прицепов, которые "будут работать на экономику страны".
Компания "Укрзализныця" начала национализацию нескольких тысяч российских вагонов. Об этом сообщает агентство УНИАН.
"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов на Украине. Это более трёх тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в записи.
Напомним, 3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности, а 15-го числа президент страны Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.
Напомним, такие решения связаны с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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