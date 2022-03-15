На Украине начали национализацию российских вагонов

Компания "Укрзализныця" начала национализацию нескольких тысяч российских вагонов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов на Украине. Это более трёх тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — говорится в записи.