На Украине начали национализацию российских вагонов

Сообщается, что в государственную собственность перейдёт более трёх тысяч железнодорожных прицепов, которые "будут работать на экономику страны".

Компания "Укрзализныця" начала национализацию нескольких тысяч российских вагонов. Об этом сообщает агентство УНИАН.