Названы самые перспективные профессии в России
В условиях меняющейся экономики потребность в специалистах социогуманитарного направления будет только расти, поэтому юристам и экономистам переживать не стоит, считает ректор Университета 2035.
В условиях экономического давления Запада и импортозамещения на российском рынке труда самыми перспективными в ближайшие годы станут отрасли, важные для построения технологического суверенитета страны. Об этом рассказала в беседе с RT ректор Университета 2035 Нина Яныкина.
"Речь идёт о технологиях и решениях, которые позволят нам как стране не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования — причём как для вузов, так и для EdTech-компаний — это серьёзный вызов", — заявила она.
Яныкина добавила, что сейчас важно максимально быстро создать условия и возможности для подготовки кадров под задачи построения технологического суверенитета. Её коллега, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров уверен, что наиболее востребованными пока останутся IT-специалисты.
"Направление IT будет всё ещё впереди, поскольку Россия начнёт масштабный переход на отечественный софт. На рынке будут крайне востребованы дата-инженеры, программисты-разработчики, а также специалисты по сборке и наладке электронного оборудования", — пояснил эксперт.
Комиссаров предположил, что также останется высоким спрос на специалистов сельского хозяйства, пищевого производства, строительства, землеустройства и фармацевтики. А вот вырастет спрос на сотрудников сферы медицины, логистики и доставки, уверен врио коммерческого директора Университета 2035 Александр Галямов.
"Будут очень сильно востребованы специалисты, работа которых связана с жизнедеятельностью людей, — это медицина, еда, одежда. А также логистика, доставка и так далее. Кроме того, образовательные организации, которые будут готовить специалистов в этих областях в рамках большого запроса государства, импортозамещения по всем отраслям, также будут востребованы", — считает он.
По словам проректора по учебной работе Университета 2035 Олега Сулименко, на российском рынке труда может вырасти спрос на специалистов в области радиоэлектроники и новых производственных технологий. А в условиях меняющейся экономики потребность в качественных социогуманитарных и управленческих решениях будет только расти, поэтому юристам и экономистам переживать не стоит.
"Они не становятся менее востребованными, так как обучение в условиях турбулентности позволит подготовить специалистов с качественными знаниями", — отметил Сулименко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала действовать на опережение для сохранения рабочих мест россиян. По её словам, на уровне правительства уже разрабатываются меры, которые позволят максимально оперативно реагировать на изменения на рынке труда.
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