Названы самые перспективные профессии в России

В условиях экономического давления Запада и импортозамещения на российском рынке труда самыми перспективными в ближайшие годы станут отрасли, важные для построения технологического суверенитета страны. Об этом рассказала в беседе с RT ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

"Речь идёт о технологиях и решениях, которые позволят нам как стране не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования — причём как для вузов, так и для EdTech-компаний — это серьёзный вызов", — заявила она.

Яныкина добавила, что сейчас важно максимально быстро создать условия и возможности для подготовки кадров под задачи построения технологического суверенитета. Её коллега, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров уверен, что наиболее востребованными пока останутся IT-специалисты.

"Направление IT будет всё ещё впереди, поскольку Россия начнёт масштабный переход на отечественный софт. На рынке будут крайне востребованы дата-инженеры, программисты-разработчики, а также специалисты по сборке и наладке электронного оборудования", — пояснил эксперт.

Комиссаров предположил, что также останется высоким спрос на специалистов сельского хозяйства, пищевого производства, строительства, землеустройства и фармацевтики. А вот вырастет спрос на сотрудников сферы медицины, логистики и доставки, уверен врио коммерческого директора Университета 2035 Александр Галямов.

"Будут очень сильно востребованы специалисты, работа которых связана с жизнедеятельностью людей, — это медицина, еда, одежда. А также логистика, доставка и так далее. Кроме того, образовательные организации, которые будут готовить специалистов в этих областях в рамках большого запроса государства, импортозамещения по всем отраслям, также будут востребованы", — считает он.

По словам проректора по учебной работе Университета 2035 Олега Сулименко, на российском рынке труда может вырасти спрос на специалистов в области радиоэлектроники и новых производственных технологий. А в условиях меняющейся экономики потребность в качественных социогуманитарных и управленческих решениях будет только расти, поэтому юристам и экономистам переживать не стоит.

"Они не становятся менее востребованными, так как обучение в условиях турбулентности позволит подготовить специалистов с качественными знаниями", — отметил Сулименко.