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15 марта, 10:50

Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. Под ограничения, в частности, подпадут железо, медь, сталь, дерево, бумага и крепкий алкоголь.

Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом говорится на сайте британского кабмина. Причём на данный момент неизвестно, какие конкретно товары запретили ввозить на территорию нашей страны.

"Правительство Соединённого Королевства объявило сегодня о запрете на экспорт в Россию престижных дорогих товаров", — указано в сообщении.

ЕС озвучил новые санкции против РФ: под запретом предметы роскоши и стальная продукция

ЕС озвучил новые санкции против РФ: под запретом предметы роскоши и стальная продукция

Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. В частности, решение касается ввоза железа, меди, стали, алюминия, стекла, серебра, свинца, железной руды, дерева, цемента. Также в чёрный список попали различные российские напитки, включая крепкий алкоголь, злаки, семена масленичных культур, бумага, картон, машинное оборудование, произведения искусства, кожа животных (и искусственная), корабли и белая рыба.

Ранее указ, согласно которому на территорию РФ запрещается ввозить предметы роскоши, подписал президент США Джо Байден. Ограничения коснутся одежды, ювелирных изделий и автомобилей известных брендов класса люкс. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и страны-союзники по НАТО в скором времени намерены прекратить любые торговые отношения с Москвой.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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