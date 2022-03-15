Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом говорится на сайте британского кабмина. Причём на данный момент неизвестно, какие конкретно товары запретили ввозить на территорию нашей страны.

"Правительство Соединённого Королевства объявило сегодня о запрете на экспорт в Россию престижных дорогих товаров", — указано в сообщении.

Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. В частности, решение касается ввоза железа, меди, стали, алюминия, стекла, серебра, свинца, железной руды, дерева, цемента. Также в чёрный список попали различные российские напитки, включая крепкий алкоголь, злаки, семена масленичных культур, бумага, картон, машинное оборудование, произведения искусства, кожа животных (и искусственная), корабли и белая рыба.