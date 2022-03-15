В Wildberries сообщили, что данные пользователей не пострадали из-за сбоев

В Wildberries уточнили, что к 15 марта количество ошибок в работе приложения и сайта снизилось в четыре раза по сравнению с тем, что было накануне, а каких-либо новых сбоев не возникало. На данный момент в мобильных приложениях компании доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, а также отображение их текущих статусов. Компания подчеркнула, что вся информация по банковским картам пользователей защищена в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).