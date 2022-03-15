В Wildberries сообщили, что данные пользователей не пострадали из-за сбоев
На данный момент в мобильных приложениях компании доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, а также отображение их текущих статусов, уточнили в ретейлере.
Специалисты онлайн-ретейлера Wildberries устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта, личные данные и платёжная информация покупателей не пострадали, сообщили в компании.
"IT-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента. Персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала", — рассказал РИА "Новости" представитель компании.
В Wildberries уточнили, что к 15 марта количество ошибок в работе приложения и сайта снизилось в четыре раза по сравнению с тем, что было накануне, а каких-либо новых сбоев не возникало. На данный момент в мобильных приложениях компании доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, а также отображение их текущих статусов. Компания подчеркнула, что вся информация по банковским картам пользователей защищена в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
Напомним, о проблемах в работе Wildberries в России пользователи сообщили 14 марта. Чаще всего жалобы поступали на сложности с доступом к приложению, трудности с отслеживанием заказов, а также на работу сайта.
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