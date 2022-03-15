Стоматолог Лосев назвал главные отличия дорогой зубной пасты от дешёвой

Нередко при выборе новой зубной пасты можно увидеть огромную разницу в цене — от 30 до 400 рублей. Стоят ли такие зубные пасты своих денег и какую лучше выбрать, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" специалист стоматологической клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

На стоимость зубной пасты в первую очередь влияет бренд, такой же подход и у производителей косметических средств. Поэтому ценники на пасты класса "премиум" отражают имидж фирмы, тогда как остальные компании производят общедоступные товары линейки массмаркет.

Также на ценообразование влияет качество продукта: сырьё высокой степени очистки минимизирует риск различных побочных эффектов, аллергии и многое другое. У дорогостоящих зубных паст может отличаться назначение. Они или отбеливают зубы с очень чувствительной эмалью, или продаются в комплекте "утро/вечер" вместе со щётками, некоторые пасты предотвращают появление кариеса, какие-то подходят для людей с имплантами.

Тем не менее при выборе лучше не опираться на одни обещания производителей, так как высокая цена ещё не означает лучшее качество, подчеркнул Лосев. Также не стоит считать, что чистить зубы можно любой пастой. Разные виды паст — это не уловка маркетологов, и в детской, например, совершенно иное содержание компонентов.

Зубная паста, так же как и щётка, должна подбираться строго индивидуально, с учётом состояния полости рта и наличия тех или иных проблем у пациента. По словам специалиста, лучшей зубной пастой будет та, которая содержит нужные конкретному покупателю компоненты.

Эксперт советует раз в полгода посещать стоматолога, в обязанности которого входит профессиональная чистка зубов: гигиенист очистит зубы от налёта и даст необходимые рекомендации. Нужно помнить, что помимо чистки зубов важно ежедневно пользоваться зубной нитью, ирригатором, а также использовать растворы для полоскания.

Лучше всего использовать средства по уходу за полостью рта от одного бренда: это снижает риск побочных эффектов, так как компоненты подбираются с учётом применения всей линейки средств, заключил Лосев.