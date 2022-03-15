"Его возможности всем известны": Ветеран "Спартака" Гладилин назвал правильным решение не вызывать Дзюбу в сборную
Сбор национальной команды пройдёт с 21 по 27 марта в Москве.
Ветеран московского "Спартака" Валерий Гладилин считает правильным решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу на мартовский сбор национальной команды. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Он в рабочем процессе, у них прямой контакт с Карпиным, Семак в курсе всех дел. Дзюба — опытный игрок, его возможности также всем известны. Как его использовать, тоже понятно, здесь нет никаких новшеств. Нет смысла ему сидеть неделю на сборах, так что решение о невызове Дзюбы правильное", — сказал Гладилин.
"Не из-за политических моментов": Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России
Ранее Лайф сообщал, что сборная России огласила состав на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. Бывший капитан команды Артём Дзюба не попал в список. По словам Карпина, форвард сам попросил не включать его в число игроков национальной команды из-за ситуации на Украине.
ТАСС / Станислав Красильников