"Его возможности всем известны": Ветеран "Спартака" Гладилин назвал правильным решение не вызывать Дзюбу в сборную

"Он в рабочем процессе, у них прямой контакт с Карпиным, Семак в курсе всех дел. Дзюба — опытный игрок, его возможности также всем известны. Как его использовать, тоже понятно, здесь нет никаких новшеств. Нет смысла ему сидеть неделю на сборах, так что решение о невызове Дзюбы правильное", — сказал Гладилин.