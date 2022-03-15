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15 марта, 11:24

"Решение было оправданным": Экс-зампред НОК Норвегии рассказал об откликах после увольнения из-за отстранения россиян

Ранее чиновник решил оставить свой пост, выразив несогласие с санкциями против наших атлетов.

Бывший заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Эйвинд Ваттердаль в эфире "Матч ТВ" рассказал о полученных положительных откликах после того, как он принял решение уволиться из-за несогласия с отстранением российских спортсменов.

"Я не поддерживаю исключение любого спортсмена вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что решение было оправданным", — заявил Ваттердаль.

Он также заметил, что отстранение является ужасной ситуацией для абсолютно любого спортсмена, а сам чиновник выступает против таких решений в любой ситуации.

Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за давления на россиян

Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за давления на россиян

Ранее Лайф сообщал, что заместитель председателя Норвежского олимпийского комитета (NIF) Эйвинд Ваттердаль покинул свой пост из-за несогласия с отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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VK / Øyvind Watterdal

Шамиль Гаджиев

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