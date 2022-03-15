"Решение было оправданным": Экс-зампред НОК Норвегии рассказал об откликах после увольнения из-за отстранения россиян

Бывший заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Эйвинд Ваттердаль в эфире "Матч ТВ" рассказал о полученных положительных откликах после того, как он принял решение уволиться из-за несогласия с отстранением российских спортсменов.

"Я не поддерживаю исключение любого спортсмена вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что решение было оправданным", — заявил Ваттердаль.

Он также заметил, что отстранение является ужасной ситуацией для абсолютно любого спортсмена, а сам чиновник выступает против таких решений в любой ситуации.