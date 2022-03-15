Арахамия сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров

Четвёртый раунд стартовал в онлайн-режиме вчера, 14 марта, но был прерван. В Киеве объяснили, что произошла "техническая пауза".

Делегации России и Украины во вторник возобновили стартовавшие вчера переговоры. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на члена делегации Киева депутата Рады Давида Арахамию.

На вопрос о времени проведения переговоров Арахамия заявил: "Уже продолжаются".