Арахамия сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров
Четвёртый раунд стартовал в онлайн-режиме вчера, 14 марта, но был прерван. В Киеве объяснили, что произошла "техническая пауза".
Делегации России и Украины во вторник возобновили стартовавшие вчера переговоры. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на члена делегации Киева депутата Рады Давида Арахамию.
На вопрос о времени проведения переговоров Арахамия заявил: "Уже продолжаются".
Лайф уже писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате.
Накануне, 14 февраля, стартовал четвёртый раунд переговоров, но они были приостановлены, украинская сторона объяснила это "технической паузой". Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
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