Арахамия сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров

Делегации России и Украины во вторник возобновили стартовавшие вчера переговоры . Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на члена делегации Киева депутата Рады Давида Арахамию.

Лайф уже писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате.