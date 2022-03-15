Около 200 жителей Херсона впервые с 2015 года почтили память советских воинов

В марте 1944-го солдаты СССР освободили их город от фашистов. Однако с 2015-го на Украине была запрещена советская символика в рамках программы по декоммунизации страны.

Митинг в Херсоне в память о советских воинах, освободивших город во время ВОВ. Видео © LIFE

Около 200 жителей Херсона впервые с 2015 года смогли принять участие в митинге в память о советских воинах, которые освободили город во время Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Накануне около 200 жителей города Херсона приняли участие в митинге, посвящённом памяти советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане, члены ветеранских организаций и активисты смогли впервые за долгие годы собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в парке Славы. Как можно заметить на видео с места, собравшиеся скандировали "Спасибо деду за Победу" и кричали "С днём освобождения Херсона от фашизма: повторим этот подвиг".

"Друзья! Мы не нацисты, мы не националисты: мы не будем преследовать за разговоры на украинском языке, за нашу великую историю. Но мы будем очищать наш город от фашизма и этой коричневой сволочи, которая на сегодняшний момент просто нас бросила и сбежала. Поэтому не бойтесь, говорите и помните: правда сделает вас всех свободными", — сказал один из митингующих.

Мужчина предложил возложить цветы на монумент Вечного огня, который не горит, поскольку "у некоторых коммерсантов должно гореть в кармане". После большой речи остальные митингующие закричали "браво" и "ура". Затем они громкими аплодисментами поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы — 9 мая 2022 года.

В 2015 году на Украине использование советской символики было полностью запрещено на законодательном уровне. Местные жители, в том числе и ветераны, которые приходили на памятные мероприятия, посвящённые победе в ВОВ, подвергались физическому насилию со стороны националистов и гонениям со стороны госорганов исполнительной власти, уточнили в Минобороны.