ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 11:39

"Единая Россия" предложит признать участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Они получат множество преимуществ, в том числе ежемесячные выплаты, налоговые льготы, медобслуживание вне очереди. Таким образом партия хочет отблагодарить защитников интересов страны.

"Единая Россия" планирует внести законопроект о признании участников "Операции Z" на Украине ветеранами боевых действий. Документ разрабатывается совместно с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба партии.

"Так мы скажем спасибо солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны", — подчеркнул секретарь партии Андрей Турчак.

Отмечается, что такое признание даст российским военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества. По словам Турчака, в спецоперации участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, которые рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, "день за днём отводя угрозу всё дальше от наших границ и жителей Донбасса".

МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом
МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Единая Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar