"Единая Россия" предложит признать участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

"Так мы скажем спасибо солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны", — подчеркнул секретарь партии Андрей Турчак.

Отмечается, что такое признание даст российским военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества. По словам Турчака, в спецоперации участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, которые рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, "день за днём отводя угрозу всё дальше от наших границ и жителей Донбасса".