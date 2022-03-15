"Единая Россия" предложит признать участников "Операции Z" ветеранами боевых действий
Они получат множество преимуществ, в том числе ежемесячные выплаты, налоговые льготы, медобслуживание вне очереди. Таким образом партия хочет отблагодарить защитников интересов страны.
"Единая Россия" планирует внести законопроект о признании участников "Операции Z" на Украине ветеранами боевых действий. Документ разрабатывается совместно с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба партии.
"Так мы скажем спасибо солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны", — подчеркнул секретарь партии Андрей Турчак.
Отмечается, что такое признание даст российским военным право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества. По словам Турчака, в спецоперации участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, которые рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, "день за днём отводя угрозу всё дальше от наших границ и жителей Донбасса".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко