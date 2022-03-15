"Ашан" и другие французские компании не уйдут из России

"Ашан" и другие французские компании останутся в России. Об этом сообщил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё в эфире телеканала BFM TV . По его словам, власти Франции не давали рекомендаций уходить из РФ.

При этом он отметил, что "Ашан" будет продолжать присутствовать как в России, так и на Украине. Ру де Безьё добавил, что сегодня во французских компаниях в РФ в общей сложности трудится около 160 тысяч человек. Он подчеркнул, что "эти люди должны питаться и получать зарплату", а ответственность работодателя заключается в том, чтобы обеспечить им эти выплаты.