Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Белоруссии украинской ракетой "Точка-У"

По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.

Над Припятью была сбита украинская ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности. По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.

"Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", — сказал Лукашенко.

Политик отметил, что "одной ракетой разбомбить Беларусь не получится" и противник это понимает, а следовательно, цель этой провокации — добиться ответных действий от Минска военного характера.