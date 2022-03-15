Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Белоруссии украинской ракетой "Точка-У"
По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.
Над Припятью была сбита украинская ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности. По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.
"Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", — сказал Лукашенко.
Политик отметил, что "одной ракетой разбомбить Беларусь не получится" и противник это понимает, а следовательно, цель этой провокации — добиться ответных действий от Минска военного характера.
"Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", — добавил глава белорусского государства.
Напомним, что именно такой ракетой накануне украинские националисты нанесли удар по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.