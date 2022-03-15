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Опубликовано 15 марта 2022, 11:55
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Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Белоруссии украинской ракетой "Точка-У"

По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.

Над Припятью была сбита украинская ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности. По словам политика, этот инцидент является попыткой Украины и Запада втянуть Минск в спецоперацию, которую проводит Россия на подконтрольных Киеву территориях.

"Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси удар по нашей территории ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", — сказал Лукашенко.

Политик отметил, что "одной ракетой разбомбить Беларусь не получится" и противник это понимает, а следовательно, цель этой провокации — добиться ответных действий от Минска военного характера.

"Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", добавил глава белорусского государства.

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Напомним, что именно такой ракетой накануне украинские националисты нанесли удар по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.

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Сайт президента Республики Беларусь

Алексей Берковиц
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