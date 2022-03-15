Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении
Также российский лидер пообщался с его отцом, ещё действующим главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, выразив уверенность в том, что тот продолжит идти к укреплению партнёрства двух стран.
Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту", — сказано в сообщении.
Российский лидер поблагодарил действующего главу республики Гурбангулы Бердымухамедова за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Путин также выразил уверенность в том, что Гурбангулы Бердымухамедов продолжит и в качестве председателя верхней палаты парламенты способствовать укреплению стратегического партнёрства двух стран.
По данным Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), российский президент пожелал избранному главе государства больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту. Сердар Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил Путина и заявил о готовности к продолжению курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией.
Ранее Лайф писал, что на выборах президента Туркмении победил сын действующего главы Сердар Бердымухамедов. Явка в ходе голосования составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей, сообщает местный избирком. Инаугурация нового главы республики запланирована на 19 марта.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL