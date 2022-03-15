Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 марта выборах главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту", — сказано в сообщении.

Российский лидер поблагодарил действующего главу республики Гурбангулы Бердымухамедова за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений. Путин также выразил уверенность в том, что Гурбангулы Бердымухамедов продолжит и в качестве председателя верхней палаты парламенты способствовать укреплению стратегического партнёрства двух стран.

По данным Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), российский президент пожелал избранному главе государства больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту. Сердар Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил Путина и заявил о готовности к продолжению курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией.