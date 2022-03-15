Лукашенко ещё раз подтвердил отсутствие у Белоруссии планов участвовать в "Операции Z"

По его словам, республика не может помочь России ни в плане личного состава военных, ни с точки зрения вооружения. Тем более что у страны имеется своя задача — не допустить нападения на РФ с тыла.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что республика не собирается принимать участие в "Операции Z", проводимой Россией на Украине. О том, что в этом нет никакой необходимости, он сказал во время выступления на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит на Украине. Самое главное, как военным вам говорю, — в этом нет никакой необходимости", — передаёт слова Лукашенко БелТА.

По его словам, Белоруссия не может помочь России ни в плане личного состава военных, ни с точки зрения вооружения, которое республика закупает у РФ. Лукашенко уточнил, что белорусские военные имеют свою задачу на территории страны — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска РФ. Этого нельзя допустить, это будет являться предательством, считает президент. К тому же выполнение данной задачи поможет защитить рубежи Белоруссии на северо-западе, западе и юге.