Лавров: Россия останавливает войну, которую Украина восемь лет вела против Донбасса
По словам министра, российская сторона показала иранским коллегам материалы, которые замалчиваются на Западе, в частности о ракетном ударе по Донецку, унёсшем жизни 21 человека.
Россия останавливает войну, которую власти Киева восемь лет ведут против населения Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
"[Глава МИД Ирана] передал пожелания господина Кулебы о том, что надо поскорее остановить войну. Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вёл против населения Донбасса", — сказал он.
Лавров добавил, что "война должна прекратиться, особенно теперь". Также, по его словам, российская сторона показала иранской материалы, которые замалчиваются на Западе, в частности о ракетном ударе по Донецку, унёсшем жизни 21 человека.
Ранее Сергей Лавров заявил, что обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов. Напомним, изначально после падения обломков сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.