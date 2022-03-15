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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 12:16
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Лавров: Россия останавливает войну, которую Украина восемь лет вела против Донбасса

По словам министра, российская сторона показала иранским коллегам материалы, которые замалчиваются на Западе, в частности о ракетном ударе по Донецку, унёсшем жизни 21 человека.

Россия останавливает войну, которую власти Киева восемь лет ведут против населения Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

"[Глава МИД Ирана] передал пожелания господина Кулебы о том, что надо поскорее остановить войну. Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вёл против населения Донбасса", — сказал он.

Лавров добавил, что "война должна прекратиться, особенно теперь". Также, по его словам, российская сторона показала иранской материалы, которые замалчиваются на Западе, в частности о ракетном ударе по Донецку, унёсшем жизни 21 человека.

Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку
Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку

Ранее Сергей Лавров заявил, что обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов. Напомним, изначально после падения обломков сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.

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Kremlin.ru

Григорий Воронцов
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