Лавров: Россия останавливает войну, которую Украина восемь лет вела против Донбасса

По словам министра, российская сторона показала иранским коллегам материалы, которые замалчиваются на Западе, в частности о ракетном ударе по Донецку, унёсшем жизни 21 человека.

Россия останавливает войну, которую власти Киева восемь лет ведут против населения Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

"[Глава МИД Ирана] передал пожелания господина Кулебы о том, что надо поскорее остановить войну. Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вёл против населения Донбасса", — сказал он.