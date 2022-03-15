Депутат Хинштейн: Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России
В Госдуме отметили, что на территории страны уже ограничена работа 20 таких сервисов, с помощью которых граждане продолжали пользоваться заблокированными продуктами Meta.
Порядка двух десятков популярных в России VPN-сервисов уже заблокированы, но специалисты Роскомнадзора будут продолжать эту работу. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире "Дума ТВ".
"Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведёт — VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", — сказал он.
Напомним, что Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован Facebook.
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