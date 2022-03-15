Депутат Хинштейн: Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России

Порядка двух десятков популярных в России VPN-сервисов уже заблокированы, но специалисты Роскомнадзора будут продолжать эту работу. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире "Дума ТВ".

"Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведёт — VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", — сказал он.