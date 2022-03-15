Лавров: РФ требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках конвенции
При этом, судя по реакции, в мире не заинтересовались этой темой, подчеркнул министр, однако добавил, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности.
Россия требует рассмотреть вопрос об украинских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем требовать рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств стран в Конвенции по запрету биооружия и будем добиваться, чтобы Америка прекратила блокировать наше предложение создать при конвенции механизм верификации сообщений о появлении веществ", — сказал он.
Лавров отметил, что США не заинтересованы в создании такого механизма, потому что Вашингтону "сподручнее всё делать под своим контролем". Однако министр подчеркнул, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности. При этом он заявил, что, судя по реакции, мир не заинтересовался этой темой.
"Не назвал бы реакцию мира интересом. Это ближе к изумлению. Вскрытые факты показывают масштабы нелегитимности действий США. Лаборатории по всему миру. Сотни", — заключил Лавров.
Как рассказывал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Shutterstock