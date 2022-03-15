Лавров: РФ требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках конвенции

Россия требует рассмотреть вопрос об украинских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем требовать рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств стран в Конвенции по запрету биооружия и будем добиваться, чтобы Америка прекратила блокировать наше предложение создать при конвенции механизм верификации сообщений о появлении веществ", — сказал он.

Лавров отметил, что США не заинтересованы в создании такого механизма, потому что Вашингтону "сподручнее всё делать под своим контролем". Однако министр подчеркнул, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности. При этом он заявил, что, судя по реакции, мир не заинтересовался этой темой.