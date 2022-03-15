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15 марта, 12:10

Юрист Сорокин: Логотипы некоторых соцсетей могут приравнять к свастике

Какая будет применяться практика в отношении их пользователей, пока непонятно. Он напомнил, что чтение экстремистских материалов в РФ не наказывается, в отличие от их распространения.

Логотипы некоторых соцсетей рискуют быть приравненными к свастике. Об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал старший специалист юридической организации "Решение" Сергей Сорокин.

Юрист также считает, что после признания приложений экстремистскими, компаниям понадобится убрать с визиток и из других социальных сетей логотипы "Инстаграма" и "Фейсбука".

"Это связано с тем, что данный знак могут на законодательном уровне приравнять к свастике. Будет ли наказание за размещение постов в экстремистских соцсетях в обход блокировок, пока непонятно", — сказал он, уточнив, что использование VPN-соединения само по себе сейчас ответственности не предполагает.

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Юрист заметил, что на данный момент неясно, какая правоприменительная практика будет в отношении пользователей признанных экстремистскими соцсетей. Он напомнил, что за прочтение таких материалов российское законодательство санкций не предусматривает, а вот размножать и распространять их нельзя.

Ранее юрист Тимур Соколов рассказал, могут ли наказать россиян за использование "Инстаграма". Специалист отметил, что для России в юридическом плане эта ситуация на данный момент беспрецедентна. И исчерпывающих комментариев от профильных ведомств пока нет.

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Pexels

Ирина Мусина

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