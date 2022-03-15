В ДНР сообщили, что ВСУ захватили в заложники 17 детей в Славянске

По данным штаба теробороны республики, украинские силовики планируют насильственно вывезти несовершеннолетних в неизвестном направлении. Ранее ребятам дали возможность связаться с родителями.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) удерживают в заложниках 17 детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, 20 февраля из ряда населённых пунктов республики, находившихся под контролем Украины, на отдых в Святогорск отправились 17 несовершеннолетних. В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чём они сами сообщили родителям по телефону. По словам детей, в 14:00 по киевскому времени готовится их эвакуация в неизвестном направлении.

"Мы требуем немедленного возвращения детей домой к своим родителям и призываем мировую общественность осудить действия преступного киевского режима", — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как уточняется, родители детей проживают в населённых пунктах Мирное, Гранитное и Староигнатьевка, которые освободили российские военные.