Юрист Бондаренко назвала три самых частых нарушения прав покупателей в России

Юрист Яна Бондаренко, специалист по защите прав потребителей, в беседе с Ura.ru рассказала, какие нарушения прав покупателей чаще всего встречаются в России.

"Несоответствие стоимости товара в чеке и на ценнике является нарушением прав потребителей со стороны магазинов. Также незаконной является ситуация, когда покупателю говорят: нет чека — нет возврата денежных средств. Ещё одно нарушение: если люди хотят поменять товар на аналогичный, но другой расцветки либо размера, а им отвечают, что товар куплен неделю назад по сниженной цене, и если хотите заменить, то нужно заплатить", — пояснила специалист.

Юрист отметила, что вернуть деньги за товар, если у покупателя не сохранился чек, можно. Для этого необходимо помнить, как покупка была оплачена: безналичным способом, по карте или наличными.

"Если по карте, то тут всё просто. Есть выписка по карте, которая показывает, что покупка было такого-то числа в такое-то время. А если была оплата наличным способом, то здесь необходимы свидетели", — уточнила Бондаренко.

Она добавила, что покупатель всегда может пожаловаться на магазин, который нарушил его права, в Роспотребнадзор.