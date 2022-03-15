Юрист Бондаренко назвала три самых частых нарушения прав покупателей в России
Специалист рассказала, как вернуть деньги за товар, если не сохранился чек, так как отказ продавца принимать покупку при его отсутствии считается незаконным.
Юрист Яна Бондаренко, специалист по защите прав потребителей, в беседе с Ura.ru рассказала, какие нарушения прав покупателей чаще всего встречаются в России.
"Несоответствие стоимости товара в чеке и на ценнике является нарушением прав потребителей со стороны магазинов. Также незаконной является ситуация, когда покупателю говорят: нет чека — нет возврата денежных средств. Ещё одно нарушение: если люди хотят поменять товар на аналогичный, но другой расцветки либо размера, а им отвечают, что товар куплен неделю назад по сниженной цене, и если хотите заменить, то нужно заплатить", — пояснила специалист.
Юрист отметила, что вернуть деньги за товар, если у покупателя не сохранился чек, можно. Для этого необходимо помнить, как покупка была оплачена: безналичным способом, по карте или наличными.
"Если по карте, то тут всё просто. Есть выписка по карте, которая показывает, что покупка было такого-то числа в такое-то время. А если была оплата наличным способом, то здесь необходимы свидетели", — уточнила Бондаренко.
Она добавила, что покупатель всегда может пожаловаться на магазин, который нарушил его права, в Роспотребнадзор.
Лайф также раскрыл пять неочевидных прав потребителей, незнание которых постоянно лишает вас денег. То, что бракованный товар можно сдать в магазин, а деньги за него вернуть, — это знают все. Но есть права, о которых в курсе далеко не каждый потребитель.
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