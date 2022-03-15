Эксперты раскрыли 5 неочевидных прав потребителей, незнание которых постоянно лишает вас денег

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. В мире его впервые отмечали в 1983 году, а в России — в 1992-м, когда был принят закон "О защите прав потребителей". Почему покупателям важно помнить о своих правах и отстаивать их, в беседе с Лайфом раскрыли эксперты Олег Павлов и Дмитрий Жданухин.

Право на возмещение разницы в цене товара на момент возврата

Право потребителя на возврат. Фото © Shutterstock

Возврат товара — вообще процесс тяжёлый, если не знать своих прав. Поэтому возвращаться в магазин с браком нужно подготовленными, особенно сейчас, когда цены растут как с перепугу. Оказывается, потребитель вправе требовать вернуть не просто ту сумму, которая написана в чеке, а ту, что висит на ценнике на момент возврата. Вот как обосновал это в беседе с Лайфом председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов: "В соответствии со статьёй 24 закона "О защите прав потребителей" человек вправе требовать ту стоимость, которую этот товар стоит сейчас. То есть, например, если товар подорожал со ста до двухсот рублей, то продавец обязан вернуть ему 200 рублей". И напомним, иногда возврат товара можно сделать даже без чека.

Постгарантийный ремонт существует!

Защита прав потребителей. Фото © Shutterstock

Также, согласно правам потребителя в РФ, покупатель может требовать ремонт неожиданно сломавшегося товара даже после того, как срок гарантии истёк. Правда, есть несколько уточнений: "Если закончился срок гарантии, но срок службы не закончился на товар, а он прописан в товарных документах, то в определённых случаях, если недостаток несущественный, потребитель вправе требовать его безвозмездного устранения", — рассказал Олег Павлов. Но, видимо, главное в этой ситуации — прийти в магазин и всем своим видом показывать, что вы знаете свои права.

Право на негарантийный ремонт

Права потребителя. Фото © Shutterstock

Этот момент также стал особенно актуальным в последние недели из-за заграничных компаний, которые активно приостанавливают свою деятельность на территории России. Возможно, если вы случайно разбили ваш телефон, например, марки Samsung, вы вправе требовать от компании-производителя хоть и не бесплатный, но всё же ремонт. "Если импортёр ввозит какой-либо товар, например технику, телефоны или автомобили, то он обязан обеспечить его эксплуатацию в течение срока службы. То есть он не может просто так взять и уйти с рынка, как сейчас заявляют некоторые компании. Он обязан поставлять запчасти, детали, расходные материалы", — отметил Олег Павлов. Причём претензию можно предъявлять не только к продавцу, но и к импортёру, который ввозит технику.

Ценник — это закон!

Права потребителей в России. Фото © Shutterstock

Юрист Дмитрий Жданухин просит всех россиян обратить внимание на один крошечный, но важный момент: товар вам обязаны продать по той цене, которая указана на ценнике. Никакие "касса показывает другую цену" и "не успели поменять ценник" потребителя волновать не должны. "Есть статья 10 в законе "О защите прав потребителей" о праве на информацию. Не все знают про это право и последствия его нарушения. Из этого права следует: если потребитель увидел ценник, который ещё не успели в панике поменять, то он может требовать, чтобы ему продукт продали именно по этому ценнику", — указал Дмитрий Жданухин.

Штраф за неисполнение требований потребителя

Закон "О защите прав потребителей". Фото © Shutterstock

Последний неочевидный момент, который поможет вам не просто сэкономить деньги, но и даже "подзаработать". Так, если вы пришли к производителю, в магазин или дилерский центр с проблемой по приобретённому товару или услуге, а ваши просьбы удовлетворять не хотят, смело идите в суд. Поверьте, игра стоит свеч, ведь тогда ответчик не только будет обязан исполнить требования, но и заплатить проценты и штраф! "По ремонту автомобиля очень часто возникает ситуация, когда компания и обязана отремонтировать автомобиль, и ещё набирают проценты по неисполнению требований потребителя. Ещё и штраф дополнительно взыскивается в пользу потребителя. В законе предусмотрены и проценты, и штраф — это пункт 6 статьи 13. Он предусматривает штраф в размере половины от присуждённой суммы потребителю", — поделился с Life Жданухин.