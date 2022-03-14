Почти "Дом-2" : Как участники "Звёзды в Африке" предают друг друга, лишь бы остаться в шоу Даже преданные фанаты не узнали тех, кто предстал перед ними на голубых экранах. От красивой картинки в социальных сетях не осталось и следа. 14 марта, 17:00 Instagram / sashka_stone

Реалити-шоу "Звёзды в Африке" продемонстрировало истинные лица многих участников, которые ради еды готовы на самые низкие подлости, забывая, что их снимают камеры. И дело даже не в тяжёлых испытаниях, где приходится терпеть мерзко пахнущие отходы, сваливающиеся прямо на их головы, а в том, какие отношения выстроили соперники внутри коллектива. По итогу от наигранной слащавости и идеальной внешности, которые все привыкли видеть в социальных сетях, не осталось и следа. Уже во втором выпуске участники начали плести интриги, оскорблять друг друга и устраивать подлости, поделившись на два разных лагеря — распределение прошло по возрасту. Вот уж действительно возрождение "Дома-2", но под немного другим соусом.

Подлый поступок за спиной у остальных участников

В том числе показательным стало голосование, по итогам которого двое выбранных участников должны пройти испытание — проигравший выбывает из шоу. В номинацию попали парни из разных лагерей — 22-летний блогер Саша Стоун и медиум Олег Шепс. Для последнего такое решение "друзей" оказалось большим потрясением, и уже на объявлении результатов его начало распирать от злости. "Ненавижу лживых людей", — злобно заявил Шепс, пока участники стыдливо отводили взгляд. Ночью того же дня, пока все спали, парень направился к реке, чтобы провести магический ритуал с иголкой и сожжённой бумагой "для своего успокоения". Тем временем Стоун мучился от бессонницы, просыпаясь каждые 15 минут.

Я готов быть наравне со всеми, я не делаю никаких ходов, хотя мог бы. Я мог бы сделать так, чтобы кто-нибудь себе там ногу сломал, шею сломал или что-то ещё себе сделал и вылетел просто отсюда Олег Шепс

Олег Шепс вместе с другими участниками шоу. Фото © Instagram / olegshepsofficial и sashka_stone

Чтобы понимать истинный смысл того, что произошло на финальном испытании, нужно хотя бы немного знать, кто такой Саша Стоун (настоящая фамилия Зарубин). За его плечами четыре победы на чемпионатах России по боевым искусствам и многие другие награды по армейскому рукопашному бою и боевому самбо. Парень ушёл из спорта и подался в блогерство, заработав себе славу на скандалах. Среди молодого поколения он весьма популярен, но для основной аудитории его имя ни о чём не говорит. Тем не менее Сашу решили пригласить в шоу "Звёзды в Африке", и уже в первом выпуске он набросился на Алёну Водонаеву с оскорблениями, назвав её "дрыхлой котярой".

Финальное испытание, во время которого Саша Стоун показал своё истинное лицо. Кадры из видео © Rutube / "Звёзды в Африке", 2-й сезон

Теперь Стоун решил наплевать на свою спортивную честь, устроив цирк во время испытания навылет. Блогер всячески пытался помешать Шепсу, который в это время целился из дротика по воздушным шарам. Парень кричал, махал руками, насмехался над соперником — и добился своей цели. Медиум проиграл, а Стоун вернулся как ни в чём не бывало в лагерь, уверяя, что соревнование прошло честно. Всё, что нужно знать о подобного рода блогерах, зарабатывающих на хайпе.

Тем не менее бывшей возлюбленной Егора Крида Вале Карнавал парень явно приглянулся — блогер блогера видит издалека. Тиктокерша радостно запрыгнула на него по возвращении, даже обхватив ногами. Позже парочка мило ворковала, готовя еду на вечер.

В Африке нет фотошопа

Кто в этой атмосфере чувствует себя как рыба в воде, так это Алёна Водонаева, одна из первых участниц бесконечного "Дома-2". Именно блогерша объединила вокруг себя более взрослых сообщников, таких как комик из Comedy Club Олег Верещагин и бывший футболист Руслан Нигматуллин. Однако пользователи Сети обратили внимание на другое: как внешность девушки отличается от того, что мы привыкли видеть в "Инстаграме". Паблики заполонили коллажи со скриншотами, сделанными во время передачи, и фото, которые можно увидеть у неё в ленте. Остаётся надеяться, что "детокс", который устроили организаторы шоу, поможет достичь ей желаемых форм.

Коллаж, который разошёлся по Сети. Фото © Telegram / Ebobo 18+

Как обманывают зрителей

Хотя и тут приходится сомневаться. Ещё во время первого сезона появились слухи, что звёзды не так уж изнывают от голода. Наглядным примером стала Светлана Пермякова, которая дошла практически до финала, но при этом за 26 съёмочных дней актриса не похудела практически ни на грамм. То же самое касается и скандального поведения участников. Стас Ярушин был главным антигероем прошлого сезона, который доводил до слёз девушек из лагеря, разбрасывал чужие вещи, а порой и вовсе казался неадекватным. Зрители отказывались узнавать любимого актёра и были правы. После завершения "Звёзд в Африке" Ярушин признался, что лишь исполнял роль, чтобы делать шоу интереснее.

Светлана Пермякова в начале и конце шоу. Кадр из видео © YouTube / "Звёзды в Африке"

Никто не застрахован от того, что обман повторится снова. Тем более что сценарии уже похожи: в лагере появилась любовная линия, как это было с Айзой и футболистом Вячеславом Малафеевым, и нашёся тот, кто постоянно будет выводить участников на скандалы. Где правда, а где ложь — станет известно, как только знаменитости окажутся за пределами съёмочной площадки.

Кто должен покинуть шоу следующим? Алёна Водонаева Саша Стоун Валя Карнавал

Авторы Мария Паламарчук