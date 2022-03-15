"Горжусь тем, что я русский": Плющенко заявил, что не планирует уезжать за границу
Он подчеркнул, что все его ученики тренируются по обычной программе.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в ближайшее время не планирует покидать Россию. Об этом он сообщил в своём инстаграме.
"Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаём свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаём в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский", — сказал Плющенко.
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Ранее Лайф писал, что двукратного олимпийского чемпиона Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки. Позднее состояние 39-летнего спортсмена удалось стабилизировать. По словам его супруги Яны Рудковской, всему виной обострение старого недуга.
ТАСС / Владимир Гердо