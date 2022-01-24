Тутберидзе снова лучше: Почему ученики Плющенко не принесли ему побед на юниорском первенстве России Один из самых интересных и любопытных со всех точек зрения турниров сезона получился ярким, а страстей добавляло и извечное противостояние двух наставников. 23 января, 21:40 Тренер Этери Тутберидзе, фигурист Евгений Плющенко. Коллаж © LIFE. Фото © Пётр Ковалёв / Сергей Бобылев

Саранск на этой неделе стал центром если не мирового, то хотя бы отечественного фигурного катания. Столица Мордовии принимала у себя юниорское первенство России — турнир, за которым нужно пристально следить потому, что именно на нём зажигаются будущие звёзды мирового фигурного катания. Интереса добавляет и традиционное противостояние Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, которое последний снова проиграл.

Егор Рухин

К молодому фигуристу было немало внимания со всех точек зрения. Для тех, кто не в курсе: Егор Рухин съездил на взрослый чемпионат России в Петербург, после чего решил сменить тренера. От Этери Тутберидзе он ушёл к "ангелам Плющенко". Тут можно было бы сразу вспомнить Александру Трусову и всех тех, кто уже отправлялся в подобном направлении.

Спортсмен Егор Рухин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Добавил внимания к себе он после своей победы в короткой программе. Рухин, и это правда, смотрелся очень неплохо в первый день стартов, а болельщики и эксперты уже начали думать о первой победе Плющенко на первенстве России. Сам Рухин не скрывал своего перехода во время общения с журналистами.

"Причин называть не буду. Да, я перешёл от Этери Георгиевны под руководство Евгения Викторовича. Никаких трудностей не возникло. Когда я перешёл, мы сразу стали готовиться к первенству России", — цитирует Рухина Sport24.

Что-то пошло не так на следующий день. Причём не только у Рухина. В произвольной программе юниоры валились один за другим. Чисто откатать смогли немногие, в их число попал и ученик Тутберидзе Николай Колесников, который с десятого места взлетел на четвёртое. А вот Рухин, напротив, с первого — на пятое. И тут тоже многие вспомнили историю Трусовой. Впрочем, о молодом фигуристе и ученике Евгения Плющенко какие-либо выводы пока делать рано.

А победил и вовсе ученик не Плющенко и не Тутберидзе. Чемпионом стал подопечный Виктории Буцаевой Илья Яблоков. Он, к слову, тоже не порадовал болельщиков чистым прокатом, победив аж с тремя падениями в произвольной программе.

Спортсмен Илья Яблоков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Поражение и у юниорок

К юниоркам внимания было ещё больше, ибо компания там подбиралась более чем солидная. От учениц Этери Тутберидзе болельщики вправе были ждать очередную порцию феерических прыжков и набора ультра-си. Однако на этом турнире у лучшего тренера в отечественном фигурном катании что-то пошло не так.

Мощный состав привёз и Евгений Плющенко. Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Анастасия Зинина и Софья Титова — более чем приличный состав и хорошие шансы на победу. Однако главная фаворитка — Софья Акатьева — не подвела свою наставницу и взяла золото. Причём второй год подряд. Примечательно, что набрала она даже больше, чем Александра Трусова на прошедшем в Таллине чемпионате Европы.

У Евгения Плющенко тоже одна медаль, но не золотая, а только лишь бронзовая. Софья Муравьёва, пусть и с падением, сумела принести "ангелам" награду в копилку. Остальные падали больше и оказались значительно ниже. Досаднее всего было Веронике Жилиной, которая остановилась на 16-м месте. Из-за большого количества ошибок она даже не смогла закончить вовремя свою программу.

Впрочем, и Этери Тутберидзе радоваться не приходится сильно. Чемпионство Акатьевой — предсказуемая история. Она изначально была фавориткой стартов. Другой вопрос — что совсем не получилось у юной звёздочки Аделии Петросян. Если на взрослом чемпионате России она зажгла, то здесь получилось совсем по-другому. Ошибки, которые очень сильно могут помешать ей поехать на юниорский ЧМ. Вполне возможно, что уже скоро на первый план в женском катании выйдут ученицы не легендарной наставницы.

Спортсменка Софья Акатьева. Фото © Getty Images / Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union

В целом же новый раунд противостояния Тутберидзе — Плющенко завершился в пользу первой. Однако радости от этого у неё явно не так много. А вот Евгению Плющенко ситуацию нужно срочно исправлять. Привезя в Саранск мощный состав, домой он увозит лишь бронзу, которая особой для него и его команды погоды не делает.

Авторы Шамиль Гаджиев