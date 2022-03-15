Немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию

Немецкая фармацевтическая компания Bayer продолжит осуществлять поставки лекарств в Россию, а также сохранит действующие партнёрства по их производству на территории нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнёрства по производству продукции в России", — передаёт РИА "Новости" слова гендиректора Bayer Нильса Хессманна.



Уточняется, что при этом компания временно остановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты на территории РФ и Белоруссии.