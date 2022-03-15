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15 марта, 12:35

Немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию

Также будет сохранено производство на территории РФ. При этом компания временно остановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в нашей стране и в Белоруссии.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer продолжит осуществлять поставки лекарств в Россию, а также сохранит действующие партнёрства по их производству на территории нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнёрства по производству продукции в России", — передаёт РИА "Новости" слова гендиректора Bayer Нильса Хессманна.


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Уточняется, что при этом компания временно остановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты на территории РФ и Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что американская фармацевтическая компания Pfizer решила продолжить поставку медикаментов в Россию. При этом производитель лекарств заявил о прекращении запланированных инвестиций, предназначенных для наращивания производственных мощностей в РФ. Кроме того, будут приостановлены все клинические испытания.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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